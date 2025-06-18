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В Армении бывшему «командующему» сепаратистов в Карабахе оставили приговор в силе

First News Media17:13 - Сегодня
В Армении бывшему «командующему» сепаратистов в Карабахе оставили приговор в силе

Апелляционный суд в Армении оставил без изменений приговор бывшему «командующему» сепаратистскими формированиями в Карабахе Джалалу Арутюняну — ему грозит 5,5 года лишения свободы.

К такому сроку его приговорил суд общей юрисдикции Сюникской области Армении еще в феврале этого года.

Против Арутюняна ранее было возбуждено дело по двум эпизодам, связанным с 44-дневной войной. Один касается предпринятого в начале октября контрнаступления на юге, ставшего неудачным для армянской стороны. По версии следствия, действия командующего привели к большим потерям в живой силе и бронетехнике, резервные силы стали небоеспособными, а огневые позиции перешли под контроль «противника». Еще один эпизод касается уничтожения личного состава артиллерийского дивизиона близ Физули 12 октября 2020 года. Бойцы подразделения, согласно обвинению, оказались в окружении, в том числе в результате ошибочной информации командования и, в частности, Арутюняна.

После предъявления обвинений он был арестован в сентябре 2022 года.

Напомним, Джалал Арутюнян возглавлял сепаратистские формирования в основной период 44-дневной войны — до 27 октября 2020 года, когда был тяжело ранен. После этого командование перешло к генералу Микаэлу Арзуманяну.

Источник: Sputnik Армения

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