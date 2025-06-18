Авария на водопроводе Огуз-Габала-Баку устранена

Завершены работы по устранению аварии на 228-м километре водопровода Огуз-Габала-Баку.

Об этом Report сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов, находящейся в подчинении Агентства водных ресурсов Азербайджана (АВРА).

Отмечается, что в настоящее время начат процесс заполнения линии водой.

Поврежденная часть трубы на аварийном участке была извлечена с помощью специальной техники и заменена новой. Для предотвращения утечек воды в местах соединения труб были проведены работы по укреплению и гидроизоляции.

После заполнения водопровода питьевой водой, вода будет передана в соответствующие резервуары города Баку и Абшеронского полуострова. Именно после этого процесса, начиная с вечера 20 июня, будет осуществляться водоснабжение абонентов в прежнем режиме.

В настоящее время предпринимаются усилия для обеспечения территорий, питаемых водопроводом Огуз-Габала-Баку, водой вне графика за счет альтернативных источников.