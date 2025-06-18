Повышается пенсионный возраст для сотрудников прокуратуры Азербайджана

Пенсионный возраст для сотрудников органов Прокуратуры Азербайджана повышается до 65 лет.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры".

Документ обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Отмечается, что законопроект подготовлен с целью совершенствования прохождения службы в органах прокуратуры. Основная цель изменения - создать условия для продолжения деятельности сотрудников с многолетним опытом в органах прокуратуры, повышая тем самым эффективность данной структуры.

Согласно действующему закону, пенсионный возраст для лиц из этой категории составляет 60 лет.