В Баку пресечена попытка распространения крупной партии марихуаны - ВИДЕО

Сотрудники Управления полиции Гарадагского района провели операцию по борьбе с незаконным оборотом и продажей наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе мероприятия были задержаны еще два члена наркосети — 39-летний Виталий Беленький и 44-летний Миралим Алиев. У них было обнаружено 18 килограммов марихуаны с добавлением вредных веществ, передает 1news.az.

Задержанные заявили, что получили наркотические средства от наркоторговца, личность которого устанавливается следствием, и планировали доставить их по разным адресам.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.