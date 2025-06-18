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Суд выес решение в отношении капитана корабля, обвиняемого в госизмене

First News Media21:00 - Сегодня
Суд выес решение в отношении капитана корабля, обвиняемого в госизмене

Состоялся судебный процесс по кассационной жалобе на приговор, вынесенный в отношении бывшего капитана Каспийской морской нефтяной флотилии Захира Аскерова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает АПА, сегодня в Верховном суде на процессе под председательством судьи Таира Кязимова было принято решение.

Суд не удовлетворил жалобу и оставил в силе решение суда низшей инстанции.

Напомним, что Захир Аскеров был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 16 годам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Отметим, что в результате мер, принятых в ноябре 2023 года Службой государственной безопасности в целях предотвращения разведывательно-подрывной деятельности спецслужб Ирана против Азербайджана, а также разоблачения созданной ими шпионской сети, было установлено, что Аскеров Захир Фахреддин оглу, работавший капитаном корабля Каспийской морской нефтяной флотилии, во время получения религиозного образования в иранском городе Гум за материальное вознаграждение был привлечен представителями иранских спецслужб к секретному сотрудничеству. За прошедший период он собрал по их поручению информацию о компаниях и представительствах иностранных государств, действующих в нашей стране, месте и времени учений Военно-морских сил в Каспийском море, грузах, перевозимых на нефтяные платформы.

Таким образом, З.Аскеров совершил госизмену и занимался шпионажем, передавая указанную информацию по мобильному телефону, а также непосредственно во время встреч с этими лицами в Иране. З.Аскеров был арестован в ходе операции, проведенной СГБ Азербайджана в ноябре 2023 года.

Ему предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.

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