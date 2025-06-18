TikTok совместно с Министерством науки и образования АР подвели итоги конкурса #AzərbaycanMüəllimləri

Ведущая платформа для создания видеороликов TikTok подвела итоги первого конкурса #AzərbaycanMüəllimləri, проведенного при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской республики.

Конкурс объединил талантливых преподавателей со всей страны, которые не боятся экспериментировать с креативными форматами для популяризации знаний и образовательного контента.

К участию в конкурсе были приглашены школьные учителя и преподаватели колледжей и учреждений высшего образования. Для участия им нужно было опубликовать на платформе познавательные видеоролики о своем предмете. Сотни преподавателей со всей страны приняли участие в конкурсе, а количество образовательных роликов под официальным хештегом #AzərbaycanMüəllimləri составило более 4 тысяч.

Победителями конкурса стали три преподавателя, разместившие качественные обучающие ролики и набравшие большое количество просмотров.

• Гюнель Акбер – учитель начальных классов в средней общеобразовательной школе №12 города Баку. Гюнель набрала огромную популярность в TikTok, где у нее уже более 700 тысяч подписчиков - она публикует как познавательный контент, так и милые и трогательные моменты из школьной жизни.

• Айсель Ягуб – учитель математики и информатики в лицее «Симург» города Баку. Жизнерадостная и улыбчивая Айсель очень любит своих учеников, и они отвечают ей взаимностью. В TikTok учитель делится разборами и полезными советами по решению разных математических задач.

• Бехтияр Бехтиярлы – учитель азербайджанского языка и литературы из средней общеобразовательной школы имени Ильгара Шекерова в Ярдымлинском районе. Помимо разбора разных сложных тем, Бехтияр в своих роликах также рассказывает о видных представителях азербайджанской литературы.

"В этом году при поддержке Министерства науки и образования мы запустили новую инициативу для преподавателей Азербайджана. Мы видим, что в стране большое количество талантливых педагогов, которые осваивают короткие видеоролики как новый формат образовательного контента. Мы надеемся, что это конкурс станет новой доброй традицией в Азербайджане, и что благодаря преподавателям в TikTok будет доступно все больше и больше знаний по самым разным дисциплинам", прокомментировала Мелис Чаглар, руководитель операционного отдела TikTok в Азербайджане, Турции, Восточной Европе и Центральной Азии.

Каждый из победителей конкурса получит ценные призы — смартфоны iPhone 16 Pro, которые помогут им создавать качественный контент для платформы TikTok.

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