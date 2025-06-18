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ГЭЦ объявил результаты вступительного экзамена, проведенного 1 июня

First News Media22:40 - 18 / 06 / 2025
ГЭЦ объявил результаты вступительного экзамена, проведенного 1 июня

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты вступительного экзамена, проведенного 1 июня 2025 года по I и IV группам специальностей, а также по географии — для абитуриентов, выбравших обе подгруппы DT и TC по III группе.

Участники экзамена могут ознакомиться с результатами, графическим изображением экзаменационных карточек и листов ответов, а также с критериями оценки по каждому заданию открытого типа (предполагаемые правильные ответы, решения и шкала оценивания) по следующей ссылке.

Кроме того, результаты можно узнать, отправив SMS с кодом, указанным в экзаменационном пропуске, на номер 7727 через мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel.

Из 37 693 абитуриентов, подтвердивших участие в экзамене (31 167 — по I группе, 6 526 — по IV группе), 1 551 человек (1 379 — по I группе, 172 — по IV группе) не явились на экзамен. Семь участников были удалены за нарушение правил, их результаты аннулированы.

Среди 7 986 абитуриентов, выбравших обе подгруппы DT и TC по III группе, на экзамен по географии не пришли 954 человека.

Максимальный результат — 400 баллов — по I группе специальностей набрали два абитуриента:

  • Алиев Мирага Ихтияр оглу, выпускник средней школы №2 посёлка Банкя Нефтчалинского района,

  • Исмаилов Алы Вяфадар оглу, выпускник средней школы №13 города Гянджа, который по итогам двух этапов показал лучший результат — 697,5 балла (297,5 балла на первом этапе).

Максимальный результат по IV группе (400 баллов) получили пять абитуриентов:

  • Алиева Фидан Аяз гызы — выпускница Технического и естественнонаучного лицея г. Сумгайыт,

  • Гусейнли Ариф Парвиз оглу — выпускник средней школы №11 г. Мингячевир,

  • Алиева Ляман Васиф гызы — выпускница средней школы №8 Хачмазского района,

  • Бабаев Анар Гурбан оглу — выпускник средней школы №129 г. Баку,

  • Халилова Айлин Рауф гызы — выпускница школы-лицея №220 г. Баку. Она также набрала наивысший суммарный балл — 697,5 (включая 297,5 балла на первом этапе).

Напомним, что максимальный балл на первом этапе экзамена составляет 300, на втором этапе — 400. Общий конкурс проводится на основе суммы баллов за оба этапа.

Желающие подать апелляцию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ в период с 10:00 21 июня до 17:00 23 июня. Обращения, поданные вне указанных сроков, рассматриваться не будут. В заявлении необходимо указать номер задания, суть апелляции и соответствующий пункт критерия оценки. Заявления без содержания не принимаются и не рассматриваются.

Дополнительная информация о сроках подачи заявлений на выбор специальностей для абитуриентов, прошедших конкурс, будет опубликована позже.

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