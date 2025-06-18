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Компании «AS Group» и «BI Group» представили общественности жилой комплекс премиум-класса «4You Baku» - ФОТО

First News Media11:10 - Сегодня
Компании «AS Group» и «BI Group» представили общественности жилой комплекс премиум-класса «4You Baku» - ФОТО

Одна из ведущих компаний Азербайджана — «AS Group» совместно с одной из крупнейших девелоперских компаний Центральной Азии — «BI Group» в рамках стратегического партнерства представили общественности проект жилого комплекса премиум-класса «4You Baku».

Презентационное мероприятие началось с приветственной речи чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Азербайджане Алима Байела, который подчеркнул, что такие проекты способствуют дальнейшему укреплению экономических и культурных связей между двумя странами.

Затем выступили основатель компании «AS Group» Шахин Мовсумов и генеральный директор компании «BI Group» Айдын Рахимбаев. Они подробно рассказали о реализуемых в регионе проектах партнерских компаний, а также об экономической и архитектурной значимости жилого комплекса «4You Baku».

Архитектор проекта — руководитель известной турецкой архитектурной компании Reta Project Хайры Байсак — провёл презентацию, в ходе которой рассказал о дизайнерских особенностях, функциональности и соответствии комплекса современным градостроительным стандартам.

В мероприятии приняли участие эксперты в области градостроительства и недвижимости, представители СМИ, блогеры и общественные деятели. Именно в рамках этой презентации был официально дан старт первому этапу продаж квартир в проекте «4You Baku».

Для гостей были организованы интересные и интерактивные активности: победители розыгрыша лотереи получили специальные подарки, а с помощью технологии виртуальной реальности (VR) участники смогли совершить иммерсивный тур по будущему жилому комплексу. Завершилось мероприятие изысканным фуршетом и музыкально-художественной программой.

Компания «BI Group», основанная в 1995 году, реализовала проекты в девяти странах мира, построив более 7 миллионов квадратных метров жилья и обеспечив квартирами порядка 500 тысяч граждан Казахстана. Холдинг развивает проекты в сфере жилого, коммерческого и инфраструктурного строительства, а также занимается промышленными проектами и управлением недвижимостью. В настоящее время компания активно работает в странах Центральной Азии и Кавказа, а также в США, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Компания «AS Group», начиная с 2003 года, играет ключевую роль в реализации комплексных проектов как для государственного, так и для частного сектора. Компания успешно работает в таких сферах, как строительство, недвижимость, сельское хозяйство, промышленность, транспортно-логистические услуги, возобновляемая энергетика и HoReCa. Также «AS Group» активно содействует привлечению иностранных инвестиций в страну через международные проекты. Более подробную информацию о компании и её проектах можно найти на сайте: www.asgroup.az.

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