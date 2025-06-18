Евросоюз против смены режима в Иране

Смена режима в Иране не является частью согласованной странами Евросоюза позиции в отношении Исламской республики.

Как передает агентство Анадолу, об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Анвар аль-Ануни.

«Смена режима в Иране не является частью согласованной позиции Евросоюзом. Мы выступаем за всеобъемлющий политический подход к Ирану, чтобы искать ответы на все беспокоящие нас вопросы с учетом всех имеющихся в нашем распоряжении средств, включая санкции», - сказал он на брифинге в Брюсселе.

Пресс-секретарь добавил, что глава евродипломатии Кая Каллас поддерживает постоянные контакты по ситуации на Ближнем Востоке со своими коллегами, в том числе из США. «Все дипломатические каналы активированы и открыты, - заявил он.