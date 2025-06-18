В Израиле сообщили о 25 погибших и более 800 пострадавших при иранских атаках

По Израилю с территории Ирана с 13 июня было запущено 400 баллистических ракет, зафиксировано 40 мест падения боеприпасов, убиты 24 человека, ранены более 800.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Дмитрий Гендельман, который является советником офиса премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«С момента начала операции [по Израилю] выпущено около 400 баллистических ракет, запущены сотни беспилотников, зафиксировано примерно 40 мест падения боеприпасов. Потери среди гражданского населения: 24 погибших, 804 раненых», - написал Гендльман.

Он отметил, что «в Налоговое управление Израиля подано 18 766 заявлений о возмещении ущерба, из них 15 861 - по поводу повреждений зданий, 1 272 - по поводу повреждений транспортных средств, 1 633 - по поводу ущерба имуществу». Кроме того, «3 800 человек эвакуированы из своих домов» в Израиле, добавил он.

Источник: ТАСС