Эмин Амруллаев встретился с руководством университета City of Hong Kong и Азиатского фонда Greentech - ФОТО

В рамках Глобального конгресса по устойчивому развитию, проходившего в Стамбуле (Турция), министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев провёл встречи с президентом университета City of Hong Kong профессором Фредди Боэем и председателем Азиатского фонда Greentech Микаэлем Нгаем.

Во встречах также приняли участие генеральный директор по глобальным вопросам международного рейтингового агентства Times Higher Education Фил Бати и директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Азербайджана Улькер Саттарова.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества.