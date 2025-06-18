Опыт Азербайджана в области науки и образования представлен на «Глобальном конгрессе по устойчивому развитию»

17 июня в Стамбуле (Турция) состоялась официальная церемония открытия Глобального конгресса по устойчивому развитию, объединившего более 5000 участников из свыше 100 стран мира.

В мероприятии принял участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, который выступил в рамках панельной дискуссии, посвящённой опыту Азербайджана в сфере науки и образования.

Модератором дискуссии выступил Фил Батин, генеральный директор по глобальным вопросам международного рейтингового агентства Times Higher Education.

Во время обсуждения Эмин Амруллаев ответил на вопросы о возможностях, открывшихся для развития науки и образования в Азербайджане после проведения престижного международного мероприятия — COP29.

Он подчеркнул работу, проводимую в азербайджанских вузах в области устойчивого развития, поддержку климатических исследований, развитие «зелёных» навыков у молодёжи, укрепление глобальных партнёрств, повышение международной узнаваемости и авторитета научно-образовательной системы страны.