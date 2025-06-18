 Опыт Азербайджана в области науки и образования представлен на «Глобальном конгрессе по устойчивому развитию» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Опыт Азербайджана в области науки и образования представлен на «Глобальном конгрессе по устойчивому развитию»

First News Media11:51 - Сегодня
Опыт Азербайджана в области науки и образования представлен на «Глобальном конгрессе по устойчивому развитию»

17 июня в Стамбуле (Турция) состоялась официальная церемония открытия Глобального конгресса по устойчивому развитию, объединившего более 5000 участников из свыше 100 стран мира.

В мероприятии принял участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, который выступил в рамках панельной дискуссии, посвящённой опыту Азербайджана в сфере науки и образования.

Модератором дискуссии выступил Фил Батин, генеральный директор по глобальным вопросам международного рейтингового агентства Times Higher Education.

Во время обсуждения Эмин Амруллаев ответил на вопросы о возможностях, открывшихся для развития науки и образования в Азербайджане после проведения престижного международного мероприятия — COP29.
Он подчеркнул работу, проводимую в азербайджанских вузах в области устойчивого развития, поддержку климатических исследований, развитие «зелёных» навыков у молодёжи, укрепление глобальных партнёрств, повышение международной узнаваемости и авторитета научно-образовательной системы страны.

Поделиться:
145

Актуально

Политика

Баку и Мале упростили поездки для дипломатов

Политика

В Баку проходит 65-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Организации ...

В мире

В Израиле сообщили о 25 погибших и более 800 пострадавших при иранских атаках

Политика

Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили израильско-иранский конфликт

Общество

Сабина Алиева: Создание института омбудсмена является проявлением высочайшего значения, придаваемого правам человека в нашей стране

Инам Керимов: Судебная система будет укрепляться не только правовыми реформами, но и за счет технологического развития

Опыт Азербайджана в области науки и образования представлен на «Глобальном конгрессе по устойчивому развитию»

Эмин Амруллаев встретился с руководством университета City of Hong Kong и Азиатского фонда Greentech - ФОТО

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Двойные стандарты в ресторанах Азербайджана для туристов

Скоростной пассажирский поезд Баку-Газах введен в эксплуатацию - ФОТО

В большинстве районов города Баку и на Абшеронском полуострове возникнут перебои в подаче воды

Стала известна причина аварии на магистральном водопроводе Огуз-Габала-Баку - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Назим Садыхов: «Чувствую большую ответственность, когда слышу в свой адрес «fəxrimizsən»

Сегодня, 13:30

Планируется совместное заявление – премьер Армении о скором визите в Турцию

Сегодня, 13:25

Фуад Алескеров: Азербайджан полон решимости и дальше совершенствовать свою судебно-правовую систему

Сегодня, 13:20

Председатель Милли Меджлиса: Проведение Азербайджаном пленарного заседания ПА ОЧЭС - яркий пример значения, придаваемого сотрудничеству со странами региона

Сегодня, 13:15

Омбудсмен: Наша страна все еще страдает от последствий политики оккупации и этнической чистки

Сегодня, 13:10

Председательство в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества перешло к Болгарии

Сегодня, 13:05

«Заслужил отдых»: Пашинян об отставке главы СНБ Армении

Сегодня, 13:00

Сабина Алиева: Создание института омбудсмена является проявлением высочайшего значения, придаваемого правам человека в нашей стране

Сегодня, 12:55

Инам Керимов: Судебная система будет укрепляться не только правовыми реформами, но и за счет технологического развития

Сегодня, 12:50

Баку и Мале упростили поездки для дипломатов

Сегодня, 12:45

Пашинян: Самвел Карапетян угрожал Армении

Сегодня, 12:40

Наталия Киселова: Устойчивое развитие в Черноморском регионе может быть обеспечено только путем укрепления экономического сотрудничества

Сегодня, 12:35

Игнасио Бахамондес о предстоящем бое с Рафаэлем Физиевым: «Это будет зрелищно»

Сегодня, 12:30

В Баку проходит 65-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 12:25

Армия Израиля отвергла заявления Ирана о захвате контроля над израильским небом

Сегодня, 12:18

В Тегеране заявили, что ядерные объекты Ирана продолжают работу

Сегодня, 12:03

СМИ: Пашинян уволил директора СНБ Армении за отказ задержать Карапетяна - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:59

Опыт Азербайджана в области науки и образования представлен на «Глобальном конгрессе по устойчивому развитию»

Сегодня, 11:51

Эмин Амруллаев встретился с руководством университета City of Hong Kong и Азиатского фонда Greentech - ФОТО

Сегодня, 11:49

Пашинян заявил, что национализирует ЗАО «Электрические сети Армении»

Сегодня, 11:45
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00