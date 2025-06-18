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Инам Керимов: Судебная система будет укрепляться не только правовыми реформами, но и за счет технологического развития

First News Media12:50 - Сегодня
Инам Керимов: Судебная система будет укрепляться не только правовыми реформами, но и за счет технологического развития

Устойчивость судебных реформ, повышение профессионализма судей, расширение цифровой трансформации и сохранение общественного доверия - главные приоритеты нашей дальнейшей деятельности.

Это процесс, который должен осуществляться непрерывно и поэтапно. По мере развития мира мы сталкиваемся с новыми вызовами и требованиями. В связи с этим судебная система будущего будет укрепляться не только правовыми реформами, но и за счет технологического развития. Инновации в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и автоматизации откроют большие возможности для того, чтобы сделать судебные процессы более быстрыми, прозрачными и справедливыми. Более широкий доступ к юридическим услугам будет обеспечен посредством виртуальных судов, видеоконференций и электронных подписей, что в конечном итоге приведет к созданию более доступной судебной системы.

Об этом сказал председатель Судебно-правового совета и Верховного суда Азербайджанской Республики Инам Керимов на церемонии открытия международной конференции «Глобальные вызовы в сфере судебного администрирования», посвященной 20-летию деятельности Судебно-правового совета.

По его мнению, эти возможности сделают суды более эффективными, снизят нагрузку на судей, создадут условия для быстрого принятия решений и усовершенствуют деятельность судебной системы: «Постоянные реформы и предпринимаемые шаги рассчитаны на повышение удовлетворенности граждан. Потому что в центре государственной политики Азербайджанской Республики стоит гражданин, то есть, вся деятельность государства направлена на улучшение благосостояния, прав и условий жизни граждан. Поэтому суды должны соответствовать ожиданиям граждан в отношении правосудия, полностью обеспечивать их права и быть чуткими к обращениям каждого отдельного человека. Конечно, это также возможно с развитием и совершенствованием судебной системы».

И. Керимов подчеркнул, что этот год в нашей стране отмечается как «Год Конституции и Суверенитета». Это имеет важное значение с точки зрения развития правового мышления и конституционных ценностей. «В этом контексте восстановление и организация деятельности государственных институтов, в том числе судебной системы, на освобожденных от оккупации территориях в результате нашей славной Победы, является реальным воплощением суверенных прав Азербайджана. Нынешнее функционирование судов в Карабахе и Восточном Зангезуре является показателем утверждения принципов законности и справедливости на каждой пяди нашей земли. Особо хочу подчеркнуть, что судебная система всегда была окружена вниманием и заботой нашего государства. Учреждение недавно главой государства, являющимся гарантом независимости судебной власти, юбилейной медали «20-летие Судебно-правового совета» в эти дни также является наглядным примером оказанного нам высокого доверия», - резюмировал И. Керимов.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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