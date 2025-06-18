Сабина Алиева: Создание института омбудсмена является проявлением высочайшего значения, придаваемого правам человека в нашей стране

Верховенство закона является не только краеугольным камнем справедливого и устойчивого развития общества, но и важнейшим гарантом прав и свобод человека.

В этой связи закрепление в Конституции обеспечения прав и свобод человека в качестве высшей цели государства, а также создание института омбудсмена с конституционным статусом, ответственного за реализацию этой высшей цели, является проявлением высочайшего значения, придаваемого правам человека в нашей стране.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на проходящем в Баку Международном симпозиуме омбудсменов на тему «Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека».

Омбудсмен заявила, что одной из основных целей Конституции является защита государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности. Эти факторы выступают в качестве основополагающих условий существования и институциональной устойчивости демократического государства, его превращения в субъект международного права.

Источник: АЗЕРТАДЖ