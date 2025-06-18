Планируется совместное заявление – премьер Армении о скором визите в Турцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подтвердил, что посетит Турцию, где проведет встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщают армянские СМИ.

17 июня спикер парламента Армении Ален Симонян подтвердил информацию о том, что 20 июня глава правительства Никол Пашинян отправится в Турцию, где проведет переговоры с руководством страны.

«Планируется совместное заявление для общественности о повестке визита. Согласно договоренностям, нельзя преждевременно разглашать пункты заявления», – сказал Пашинян в ходе брифинга.

Ранее агентство 24News со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что Пашинян 20 июня отправится в Анкару на встречу с Эрдоганом. Предположительно, лидеры Армении и Турции обсудят армяно-азербайджанские и армяно-турецкие отношения.