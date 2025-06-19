Ален Симонян о службе в армии при Кочаряне: У входа в столовую били дубинками 18-летних солдат

Спикер парламента Армении Ален Симонян на заседании Национального собрания во время обсуждения отчета об исполнении госбюджета за 2024 год вспомнил свои армейские годы.

Он отметил, что в ту пору президентом страны был Роберт Кочарян, министром обороны – Серж Саргсян, а командующим 1-го армейского корпуса – Сейран Оганян.

«Это был один общий «букет». Один подонок и ничтожество стоял у входа в столовую и просто бил 18-летних солдат резиновой дубинкой, когда те заходили поесть», - рассказал Симонян, пожаловавшись на тяготы службы в нулевые годы. При этом другой офицер, которого он также назвал «ничтожеством», по ночам устраивал «настоящую охоту». «Представьте себе ситуацию: ночью солдаты пытались пробраться в Октемберян, чтобы достать еду, а этот мерзавец выезжал на «охоту» на джипе, ловил ребят и избивал их. Для него это было развлечением», - заверил глава парламента Армении.

Затем Симонян задался вопросом: «Где сейчас Сейран Оганян, где Серж Саргсян и где Роберт Кочарян, которые любят делать громкие заявления? Пусть придут и ответят мне: почему в нашу миску наливали кипяток с нарезанной капустой, картошкой и килькой в томатном соусе? Они это все кипятили и давали ребятам. Хлеб выдавали раз в семь дней… Извините, что рассказываю обо всем этом, но это нужно бросить в лицо этим миллионерам. Где они сейчас?» - заявил спикер НС.

Он также добавил, что, если бы аресты в Армении действительно имели какую-то политическую подоплеку, то «в тюрьмах уже давно не осталось бы места». «Если бы мы действительно действовали по политическим мотивам – мест в тюрьмах не хватило бы. Мы бы всех вас туда посадили – за ложь и за то, что вы работаете на других», - сказал Симонян в адрес оппозиции.

Источник: News.am