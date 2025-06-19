Азербайджан впервые принимает участие в Лондонской биеннале дизайна с выставкой MAMA «Мать-природа» - ФОТО

На Лондонской биеннале дизайна – 2025 состоялось официальное открытие павильона Азербайджана.

Азербайджан впервые представлен на Лондонской биеннале.

Представленная в рамках национального павильона Центром Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA международная арт-выставка МАМА «Мать-природа» изображает природу как источник искусства, памяти и будущего, а также исследует глубокую взаимосвязь человека с природой посредством современного искусства и экологической мысли.

Выступая на церемонии открытия выставки, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева привлекла внимание к существующим проблемам, порожденным вследствие изменения климата на нашей планете, и подчеркнула важность восстановления связи с природой, роль заботы и творческого мышления. «Природа – наш дом. На фоне глобальных изменений мы не только несем ответственность, но и имеем возможность вновь услышать ритмы и голоса природы через искусство, красоту и женскую чуткость», - сказала Лейла Алиева, добавив, что международный арт-проект «Мать-природа» продолжает свое путешествие после дебюта в Центре Гейдара Алиева в Баку, а также успешной презентации в Центре искусств Бахрейна и Музее искусств XXI века – MAXXI в Риме. Выставка в Лондоне стала важным этапом на этом пути, и Азербайджан в очередной раз доказывает, что способен вести глобальный диалог на стыке культуры, экологии и гуманистических ценностей.

В своей речи директор Лондонской биеннале дизайна – 2025 Виктория Броакс подчеркнула поэтичность павильона и высоко оценила его художественный ответ на экологические вызовы.

Торговый посланник Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, член Палаты лордов британского парламента Лорд Джон Олдердейс подчеркнул значимость культурного обмена и экологического диалога во имя устойчивого будущего.

Лондонская биеннале дизайна – это международная выставка, которая проводится каждые два года в историческом здании Somerset House. Биеннале объединяет художников, дизайнеров и архитекторов из разных стран. В этом году Лондонская биеннале дизайна посвящена теме «Отражение поверхности» (Surface Reflections).

Павильон Азербайджана будет открыт для посетителей до 29 июня.