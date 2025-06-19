Пашинян заявил, что 6 октября в Праге «перестал быть премьер-министром форпоста»

Никол Пашинян заявил в парламенте, что 6 октября 2022 года он «перестал быть премьером форпоста».

Таким образом он намекнул на подписание Пражской декларации, в которой Армения признала Карабах частью Азербайджана. По словам Пашиняна, это решение стало «поворотной точкой» в новейшей истории страны и символизировало переход «к подлинной независимости», передают армянские СМИ.

Хотя Пашинян не назвал страну, форпостом которой, по его выражению, ранее была Армения, очевидно, что речь идет о России. Он подчеркнул, что стал первым армянским лидером, официально признавшим территориальную целостность Армении.

«Был период, когда Армения практически убедилась — даже самые дружественные страны не признают территориальную целостность Армении. Это возымело отрезвляющий эффект», — отметил он.

Премьер добавил, что речь идет о том, что мы «приобрели Армению». Он считает это «историческим успехом».