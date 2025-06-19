Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными.
Девятнадцатого июня т.г., в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня т.г. в Стамбуле, из подконтрольной Украине территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ, — отметили в минобороны РФ.
Сейчас возвращенные из плена бойцы находятся на территории Беларуси, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, добавили в министерстве.
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