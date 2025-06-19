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Захарова: россияне отметили поддержу Баку при возвращении домой из Ирана

First News Media16:45 - Сегодня
Захарова: россияне отметили поддержу Баку при возвращении домой из Ирана

Российские граждане отметили оказанную им помощь, радушие и поддержку на азербайджанской земле при возвращении домой из Ирана.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня контрольно-пропускной пункт «Астара» на азербайджано-иранской границе пересекли более 0,5 тыс. российских граждан. Они особо отмечают оказанные им на азербайджанской земле радушие, гостеприимство, помощь, поддержку, и, как известно, в знак искренней благодарности азербайджанскому народу Большой симфонический оркестр имени Чайковского дал бесплатный концерт в Баку 17 июня», - сказала дипломат на брифинге, организованном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Искренне благодарны азербайджанским партнерам за помощь россиянам, возвращающимся домой из Ирана на фоне критической эскалации ситуации на Ближнем Востоке, особенно в первые дни, когда все приходилось делать буквально с колес», - подчеркнула она.

Источник: ТАСС

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