ЦАХАЛ атаковала район завода по производству тяжелой воды в Иране

Районы иранских ядерных объектов в Араке в центральной части страны подверглись атаке Израиля, сообщило агентство Nour News.

В Араке расположен ядерный комплекс, в том числе завод по производству тяжелой воды, а рядом с заводом - тяжеловодный реактор в Хондабе, об атаке на который сообщали иранские СМИ ранее.

Гостелерадиокомпания Ирана IRIB ранее сообщила об ударе рядом с районом тяжеловодного реактора, отметив, что удар был нанесен в районе 6 утра по местному времени (5.30 мск), в сторону объекта прилетели два ракетных снаряда, ещё часть была сбита средствами противовоздушной обороны. Серьезного ущерба, по данным IRIB, не было.

Источник: РИА Новости