Страны ЕС договорились о создании оборонного фонда в €1,5 млрд

Страны Европейского союза утвердили программу финансирования оборонных проектов на €1,5 млрд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По информации источника, не менее 65% компонентов должны закупаться в ЕС или странах-партнерах. Исключения предусмотрены для критически важных технологий. Окончательное одобрение ожидается в понедельник.

«Соглашение достигнуто несмотря на критику ограничений. Некоторые страны жаловались, что правила «покупай европейское» слишком жесткие».

Фонд станет первым этапом программы перевооружения. Чиновники называют сумму «скромной», но не исключают дополнительного финансирования.

4 июня издание Politico писало, что Европейский союз направит €335 млрд из фонда борьбы с COVID на перевооружение и расширение вооруженных сил стран объединения. Изначально предполагалось, что непотраченные средства будут использованы для финансирования климатических программ и цифровых технологий. Однако впоследствии было принято решение направить деньги на финансирование оборонных проектов.

Источник: Газета.ру