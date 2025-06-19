Нетаньяху пригрозил Ирану ответом на ракетные удары

Иран ответит за пуски ракет по гражданскому населению Израиля и ракетный удар по больнице в Беэр-Шеве, заявил в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Сегодня утром иранские террористы запустили ракеты по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве и по гражданскому населению в центральной части Израиля. Мы взыщем полную цену с тиранов в Тегеране», - заявил Нетаньяху в социальной сети X.

В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге страны. Служба скорой помощи Израиля сообщила о более чем 30 пострадавших.

Источник: РИА Новости