В Гяндже при загадочных обстоятельствах погиб 15-летний подросток
Вчера в Гяндже в районе «Махсара баглары» в одном из автосервисов было обнаружено тело 15-летнего подростка.
Как сообщает «Qafqazinfo», погибший — Умид Нифталиев, учащийся 9-го класса средней школы №34 имени С.Велиева.
Известно, что подросток работал помощником мастера в автомастерской вместе со своим братом. Обстоятельства его смерти пока остаются неясными.
По факту трагедии Гянджинская городская прокуратура начала расследование.
Следует отметить, что в прошлом месяце в Гяндже трагически погиб ещё один учащийся этой же школы — 18-летний Эльгюн Ибрагимов, упавший с заброшенного здания.
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