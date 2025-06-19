В Гяндже при загадочных обстоятельствах погиб 15-летний подросток

Вчера в Гяндже в районе «Махсара баглары» в одном из автосервисов было обнаружено тело 15-летнего подростка.

Как сообщает «Qafqazinfo», погибший — Умид Нифталиев, учащийся 9-го класса средней школы №34 имени С.Велиева.

Известно, что подросток работал помощником мастера в автомастерской вместе со своим братом. Обстоятельства его смерти пока остаются неясными.

По факту трагедии Гянджинская городская прокуратура начала расследование.

Следует отметить, что в прошлом месяце в Гяндже трагически погиб ещё один учащийся этой же школы — 18-летний Эльгюн Ибрагимов, упавший с заброшенного здания.