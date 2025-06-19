Путин: Россия готова загружать Бакинский судостроительный завод заказами

Россия и Азербайджан развивают совместные проекты в сфере логистики и производства, в частности, судостроения.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«У нас хорошие проекты - [международный транспортный коридор] «Север-Юг» и несколько других хороших направлений в логистике и, кстати, в сфере производства, в том числе в сфере судостроения. Мы готовы загружать Бакинский [судостроительный] завод нашими заказами», - сказал он.

Путин отметил, что совместные с Азербайджаном проекты «имеют хорошее наполнение». «Надеюсь, что все будем реализовывать. <…> В целом, если говорить про Азербайджан, у нас за прошлый год товарооборот увеличился на 7%. Мне кажется, это неплохой показатель», - пояснил он.

Источник: ТАСС