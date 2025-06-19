Самвел Карапетян арестован на 2 месяца

Суд первой инстанции общей юрисдикции Иревана вынес решение об аресте предпринимателя Самвела Карапетяна сроком на два месяца.

Oб этом сообщается в телеграм-каналах армянских СМИ.

Адвокат подсудимого заявил, что решение незаконное.

Отмечается, что С.Карапетяну предъявлено обвинение по части 2 статьи 422 УК Армении, а именно: публичный призыв к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета, насильственному свержению конституционного строя.

Ранее сообщалось, что сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали российского предпринимателя С.Карапетяна по обвинению в публичных призывах к захвату власти.