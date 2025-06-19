Погода на пятницу: В Баку ожидается до 31° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 20 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сменится на умеренный юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 19 - 22° тепла, днём – 26 - 31° тепла. Атмосферное давление снизится с 760 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70 -75%, днём – 60 - 65%.

В районах Азербайджана также без осадков. Ночью и утром в отдельных горных районах возможен слабый туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днём – 30-35° тепла. В горах ночью – 5-10°, днём – 13-18° тепла.