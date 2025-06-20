 В Кремле внимательно следят за ситуацией с арестом Карапетяна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

В Кремле внимательно следят за ситуацией с арестом Карапетяна

First News Media13:26 - Сегодня
В Кремле внимательно следят за ситуацией с арестом Карапетяна

В Кремле внимательно следят за ситуацией с арестом в Армении владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна (гражданин Армении и России - ред), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российским гражданином», - сказал Песков журналистам, передают российские СМИ.

Он отметил, что при необходимости, конечно, Россия будет готова оказывать всяческую необходимую помощь Самвелу Карапетяну.

Напомним, Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело возбудили после того, как он днем ранее публично выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви.

Вслед за заявлением бизнесмена в поддержку ААЦ, премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в соцсетях резкие высказывания, в которых многие усмотрели намек на бизнесмена. Он пригрозил «приструнить распутных священнослужителей» и их «распутных благотворителей».

Вскоре после этого сотрудники криминальной полиции МВД Армении провели обыск в доме Карапетяна. Ему предъявлено обвинение в «публичных призывах к захвату власти» (на основе сделанного им ранее заявления).

Поделиться:
101

Актуально

Повестка Президента

Сила братства: «Азербайджанский квартал» в Турции как символ нерушимого единства

Общество

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Политика

Австралия поблагодарила Азербайджан

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли ...

Армения

Песков напомнил Армении о выгодах членства в ЕАЭС

В Кремле внимательно следят за ситуацией с арестом Карапетяна

Пашинян прибыл с рабочим визитом в Турцию - ОБНОВЛЕНО

Иреван не считает, что процесс делимитации границы с Азербайджаном застопорился

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Пашинян: Армения не может быть и в ЕС, и в ЕАЭС

Кочарян подал в суд на Пашиняна и Симоняна

Армяне Ирана - тайный канал разведки Израиля?

Ирано-израильская эскалация оттянула запуск мультимодального коридора из Китая в Армению

Последние новости

Мошенники похитили с карт азербайджанцев более 5000 манатов

Сегодня, 13:54

Ильхам Алиев утвердил Меморандум между Азербайджаном и Кувейтом о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

Сегодня, 13:51

В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялось открытие выставки «Волшебный мир Зейнаб» - ФОТО

Сегодня, 13:47

С Тофигом Мусаевым произошла непредвиденная ситуация на взвешивании UFC Fight Night Baku - ФОТО

Сегодня, 13:41

Президент Азербайджана утвердил два документа с Китаем

Сегодня, 13:38

Песков напомнил Армении о выгодах членства в ЕАЭС

Сегодня, 13:31

Жара, открытые двери и риск: Столичный автобус вызывает возмущение пассажиров

Сегодня, 13:27

В Кремле внимательно следят за ситуацией с арестом Карапетяна

Сегодня, 13:26

В двух крупных городах Азербайджана обнаружены оружие и боеприпасы

Сегодня, 13:24

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:20

Пезешкиан: Ирано-израильский конфликт должен быть остановлен без каких-либо условий

Сегодня, 13:00

Пашинян прибыл с рабочим визитом в Турцию - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:55

Пакистан эвакуировал сотрудников своего посольства из Ирана через Азербайджан

Сегодня, 12:52

Хабиб Нурмагомедов в Баку – ФОТО

Сегодня, 12:51

В Баку пешеход погиб, переходя десятиполосную трассу в неположенном месте – ВИДЕО

Сегодня, 12:38

Иреван не считает, что процесс делимитации границы с Азербайджаном застопорился

Сегодня, 12:28

Снесенный бассейн просуществовал на крыше жилого дома 23 года – ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Конституционный закон изменит порядок выборов в Верховный Меджлис Нахчывана

Сегодня, 12:25

Сила братства: «Азербайджанский квартал» в Турции как символ нерушимого единства

Сегодня, 12:21

В Баку продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана

Сегодня, 11:58
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00