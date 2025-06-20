В Кремле внимательно следят за ситуацией с арестом Карапетяна

В Кремле внимательно следят за ситуацией с арестом в Армении владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна (гражданин Армении и России - ред), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российским гражданином», - сказал Песков журналистам, передают российские СМИ.

Он отметил, что при необходимости, конечно, Россия будет готова оказывать всяческую необходимую помощь Самвелу Карапетяну.

Напомним, Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело возбудили после того, как он днем ранее публично выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви.

Вслед за заявлением бизнесмена в поддержку ААЦ, премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в соцсетях резкие высказывания, в которых многие усмотрели намек на бизнесмена. Он пригрозил «приструнить распутных священнослужителей» и их «распутных благотворителей».

Вскоре после этого сотрудники криминальной полиции МВД Армении провели обыск в доме Карапетяна. Ему предъявлено обвинение в «публичных призывах к захвату власти» (на основе сделанного им ранее заявления).