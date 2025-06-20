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В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялось открытие выставки «Волшебный мир Зейнаб» - ФОТО

First News Media13:47 - Сегодня
В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялось открытие выставки «Волшебный мир Зейнаб» - ФОТО

В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялось открытие выставки под названием «Волшебный мир Зейнаб», автором которой является 13-летняя Зейнаб Бабаева.

В числе посетителей экспозиции были вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

На выставке были представлены работы юной художницы, вдохновленные ее любовью к природе, животным, флоре и фауне. В своих произведениях Зейнаб использовала натуральные материалы - глину, льняные нити, ткань, - превращая их в образы, рожденные богатым внутренним миром и яркой фантазией.

Мероприятие приветственным словом открыл проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов. В своем выступлении он высоко оценил работы юной художницы и пожелал ей творческого роста, подчеркнув, что именно такие дети формируют будущее национального искусства.

Он отметил, что в работах Зейнаб чувствуется подлинный вкус и удивительное стремление к творчеству.

Кроме того, народный художник сделал автору экспозиции особое предложение и пригласил ее в Азербайджанскую государственную академию художеств, на факультет скульптуры.

«Я хочу пригласить тебя в Азербайджанскую государственную академию художеств, на факультет скульптуры. Приходи – посмотри, как работают профессиональные мастера и студенты нашего факультета, почувствуй эту атмосферу. Я уверен, это будет для тебя вдохновляющим и важным опытом», - подчеркнул С. Мамедов.

С теплыми словами к участникам и гостям обратился также председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд, который поблагодарил организаторов и отметил важность поддержки детского и юношеского творчества.

Директор Центра Анна Ибрагимбекова в своей речи рассказала о миссии учреждения - создавать условия для самовыражения юных авторов, развивать их творческий потенциал и вдохновлять их на новые открытия.

Выступившая на мероприятии заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по культуре Гюнай Эфендиева поздравила юную Зейнаб с ее первой выставкой и выразила уверенность в том, что у девочки большое творческое будущее.

Она отметила, что эти работы проникнуты добротой и теплотой. Их главная особенность в том, что они созданы с любовью.

В ходе мероприятия также был продемонстрирован короткий видеоролик, в котором показано, как Зейнаб работает: от рождения идеи и лепки до украшения и оживления каждой фигурки.

В завершение мероприятия юная художница провела небольшой мастер-класс, в котором активно приняли участие гости и дети.

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ сама Зейнаб рассказала, что с раннего детства испытывает особую любовь к животным и именно эта привязанность вдохновила ее на создание представленных работ. По ее словам, часть экспонатов она мечтает передать в дар детям с особыми потребностями, чтобы разделить с ними радость творчества.

«Главная идея моей выставки - напомнить людям, что животных надо любить и беречь. Они самые чистые и невинные существа на земле»,- поделилась юная художница.

Своими впечатлениями об экспозиции поделился и народный художник Салхаб Мамедов.

«Эта выставка - ее внутренний мир, наполненный светом, заботой о природе и особенной чистотой, которую можно почувствовать в каждой работе», - отметил он, подчеркнув, что работы Зейнаб не оставляют сомнений: они рождены из искреннего чувства, глубокой наблюдательности и богатого воображения.

«Созданные ею работы - это отражение ее души. А душа ребенка, особенно в 13 лет, удивительно чиста. И вот эта чистота, нетронутость, доброта - все это живет в ее композициях», - пояснил С. Мамедов, поблагодарив Центр творчества Максуда Ибрагимбекова за то, что он предоставляет такую возможность детям - раскрывать себя.

Отметим, что выставка прошла в рамках Указа Президента Азербайджанской Республики о праздновании 90-летия со дня рождения народного писателя Максуда Ибрагимбекова.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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