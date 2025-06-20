Захарова: над Каспием висит ядерная угроза

Ядерная угроза висит над регионом Каспийского моря, РФ делает все, чтобы вернуть ситуацию вокруг Ирана и Израиля в русло переговоров.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на XIX Генассамблее OANA, которую проводит ТАСС в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы призываем и делаем все, чтобы вернуть это в русло переговоров, понимая, какая физическая угроза нависла над всем регионом, к которому мы тоже принадлежим. Там Каспий. Каспий - это не только Иран. Каспий - это несколько государств, в том числе и наша страна. Для нас это имеет прямое значение. Израиль имеет выход к другому водоему, который тоже граничит с целым рядом других государств. Вспомните Фукусиму. А это была локальная история. Япония имела все возможности локализовать катастрофу», - сказала она.

Источник: ТАСС