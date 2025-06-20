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Похожий на иранский БПЛА «Shahed» нашли в Казахстане - ФОТО

First News Media15:42 - Сегодня
Похожий на иранский БПЛА «Shahed» нашли в Казахстане - ФОТО

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), похожий на иранский «Shahed-136» нашли в Мангистауской области Казахстана.

«Каракиянский район, сельский округ Болашак. 19 июня 2025 года жители сообщили, что возле станции Бопай, расположенной в сельском округе Болашак, обнаружен неизвестный объект (похожий на самолет). Информация внесена для сведения. Соответствующие органы уведомлены», - говорится в сводной информации, оказавшейся в распоряжении агентства КазТАГ.

Редакция КазТАГ обратилась в пресс-службу министерства обороны Казахстана за комментариями.

Отмечается, что это далеко не первый случай за последние полгода, когда на территории Казахстана находят беспилотники. 23 апреля КазТАГ сообщал, что министерство обороны связало падение беспилотных летательных аппаратов в Казахстане с российско-украинским конфликтом. По многочисленным сведениями, с осени 2022 года Иран может поставлять России ударные беспилотники Shahed-136, которые РФ может активно использовать в войне против Украины.

Источник: КазТАГ

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