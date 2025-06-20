В Армении задержаны 40 противников Пашиняна

Сегодня в Ереване и областях задержаны 40 членов движения «Священная борьба».

Об этом заявила в беседе с корреспондентом NEWS.am член движения «Священная борьба» Лидия Манташян, добавив, что среди задержанных лишь мужчины.

По ее словам, задержания сопровождались обысками в домах.

«Согласно заявлению МВД, они задержаны за нарушение общественного порядка, но мы связываем данные задержания с визитом Никола Пашиняна в Турцию. Видимо, там будет какой-то разговор или будет подписан какой-то документ, вот они и хотят предотвратить возможное сопротивление здесь», - заявила Манташян, добавив, что среди задержанных также директор предприятия по производству коньяка «Шахназарян» Айк Шахназарян.