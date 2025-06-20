В Иране предотвратили покушение на главу МИД

Военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана предотвратили покушение Израиля на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи несколько дней назад, утверждает советник министра Мохаммад-Хосейн Ранджбаран в соцсети X.

Ранее иранский МИД заявил, что исламская республика проведет в пятницу переговоры с «евротройкой» (Британией, Францией, Германией) в Женеве, переговоры будут проходить по ядерной программе Ирана на фоне эскалации конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.

«С тех пор, как было объявлено, что министр иностранных дел отправляется в Женеву для переговоров с «евротройкой», мне было сделано много звонков, чтобы убедиться, что Израиль не собирается организовать покушение на него. Да, такая угроза, безусловно, была и есть. Однако Аббас Аракчи считает себя солдатом родины больше, чем главой дипломатической службы… Если бы не меры безопасности, предпринятые КСИР, возможно, несколько дней назад в Тегеране было бы проведено покушение против него, которое, слава Богу, было предотвращено. Давайте помолимся за него и дипломатов нашей родины… чтобы они смогли добиться успеха в достижении суверенных прав Ирана», - написал Ранджбаран.

Источник: РИА Новости