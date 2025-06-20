Песков: Применение США ядерного оружия в Иране было бы катастрофой

Сообщения СМИ о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана являются спекуляциями, такое развитие событий было бы катастрофическим.

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.

Ранее журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что Вашингтон не исключает применения тактического ядерного оружия для нанесения удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

«Много сейчас спекуляций», - сказал Песков. «Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно», - добавил представитель Кремля.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что, по мнению американского разведывательного сообщества, Тегеран может приступить к созданию ядерного оружия в случае нанесения США ударов по объекту в Фордо или в случае убийства Израилем верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Спецслужбы США считают, что Тегеран еще не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы, отметило издание.

Источник: ТАСС