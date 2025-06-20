Израильские удары дошли до Каспия: под ударом — иранский Решт

Израиль нанес удары по окрестностям города Решт у побережья Каспийского моря на севере Ирана.

Об этом сообщил заместитель губернатора иранской провинции Гилян Али Багери.

«Сегодня рано утром территория технологического парка Сефидруд в Реште подверглась нападению. В настоящее время [территория] осматривается на предмет возможного ущерба», - приводит слова чиновника агентство IRNA.

По данным агентства, в промзоне произошел взрыв.

Источник: ТАСС