Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с резким заявлением в адрес Израиля, разместив сообщение в своем официальном аккаунте в социальной сети X.

«Сионистский враг наказывается. Он наказывается прямо сейчас», — написал Хаменеи.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся военных действий и взаимных ударов между Израилем и Ираном.

The Zionist enemy is being punished. It is being punished right now. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 20, 2025