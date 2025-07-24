Все находившиеся на борту разбившегося Ан-24 погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, по предварительным данным, погибли.

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По предварительной информации, все погибли. Пока вертолет со спасателями не может приземлиться в районе крушения - это труднодоступная местность, склон горы. На месте происходит пожар", - сказал собеседник агентства.

Предварительной версией крушения Ан-24 рассматривается ошибка экипажа, сообщили в оперативных службах.

"В качестве версии рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку. Будут рассмотрены и другие версии", - сказал собеседник агентства.

На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа.

11:00

Найдено место крушения пропавшего в Амурской области Ан-24.

На месте падения самолета обнаружен его фюзеляж, он горит.

Источник: ТАСС

09:58

Самолет Ан-24 с пассажирами не вышел на связь в Амурской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Не вышел на связь", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту 42 пассажира. Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области на поиски самолета.