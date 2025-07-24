Все находившиеся на борту разбившегося Ан-24 погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, по предварительным данным, погибли.
Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"По предварительной информации, все погибли. Пока вертолет со спасателями не может приземлиться в районе крушения - это труднодоступная местность, склон горы. На месте происходит пожар", - сказал собеседник агентства.
Предварительной версией крушения Ан-24 рассматривается ошибка экипажа, сообщили в оперативных службах.
"В качестве версии рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку. Будут рассмотрены и другие версии", - сказал собеседник агентства.
На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа.
11:00
Найдено место крушения пропавшего в Амурской области Ан-24.
На месте падения самолета обнаружен его фюзеляж, он горит.
Источник: ТАСС
09:58
Самолет Ан-24 с пассажирами не вышел на связь в Амурской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Не вышел на связь", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту 42 пассажира. Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области на поиски самолета.