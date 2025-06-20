Израиля пригрозил «Хезболлах»

Израильский министр обороны Исраэль Кац предостерег ливанскую шиитскую организацию «Хезболлах» от каких-либо враждебных действий против его страны.

Если «Хезболлах» поддержит Иран, она может быть уничтожена, пригрозил он.

«Генеральный секретарь «Хезболлах» [Наим Касем] не извлекает уроков из того, что стало с его предшественниками, и угрожает действиями против Израиля по приказам иранского диктатора. Я советую ливанскому сателлиту быть осторожным и понимать, что Израиль потерял терпение по отношению к террористам, которые ему угрожают. Если будет терроризм, не будет «Хезболлах», - написал Кац на своей странице в социальной сети X.

Источник: ТАСС