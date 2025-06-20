В регионах стартуют фестивали сельскохозяйственной продукции

При организации Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики в различных регионах страны стартуют фестивали сельскохозяйственной продукции.

Впервые эти фестивали будут организованы по единой концепции и охватят 9 экономических районов, пройдя в 13 регионах в период с июня по ноябрь 2025 года.

Основная цель проведения фестивалей — повышение агротуристического потенциала регионов страны, популяризация местной сельскохозяйственной продукции, поддержка фермеров и производителей, а также расширение общественного интереса к их продукции и экспортных возможностей. В то же время данные мероприятия будут способствовать улучшению социального благосостояния сельского населения и сохранению национального культурного наследия в регионах.

В рамках каждого фестиваля будут представлены образцы фольклора, характерные для данного региона, выступления местных артистов, а также продукция фермерских хозяйств.

Это создаст возможность донести аграрный потенциал и культурные традиции регионов до широкой аудитории.

Следует отметить, что компания «Caspian Event Organisers», являющаяся организатором выставок «Caspian Agro» и «InterFood Azerbaijan», также принимает участие в инициативе проведения фестивалей продукции. В рамках данного партнёрства с Центром аграрных инноваций основная цель заключается в создании условий для участия регионов, где проводятся фестивали, со своими стендами на 19-й Азербайджанской Международной Выставке «Сельское Хозяйство» - Caspian Agro, содействии представлению и продвижению местной продукции и брендов на международной платформе, а также в расширении экспортного потенциала и возможностей сотрудничества этих регионов.

Выставка «Caspian Agro 2026», которая пройдет 5–8 мая 2026 года в Баку Экспо Центре, будет не только площадкой для демонстрации продукции и технологий, но также представит международной аудитории традиционные ценности, собранные в рамках Фестивалей продукции, аграрный и культурный потенциал регионов, а также современные возможности сельского хозяйства страны.

Участники и посетители выставки получат возможность узнать, чем известны различные регионы страны, а также познакомиться с богатой национальной кухней Азербайджана и разнообразием в аграрной сфере.

Эти мероприятия будут проводиться параллельно с Фестивалями Аграрного Бизнеса и направлены на широкую популяризацию сельскохозяйственной продукции различных регионов страны среди широкой общественности.

В текущем году в Самухе пройдет фестиваль «II Абрикос», в Шамахе — «Овощи», в Дашкесане — «Крестьянин и Фермер», в Кюрдамире — «Бостан», в Хачмазе — «Персик», в Гёйгёле — «II Малина», в Шамахе — «Виноград и Вино», в Масаллы — «Рис», в Нефтчале — «Рыба», в Саатлы — «Хлопок», в Агстафе — «Арахис», в Балакене — «V Хурма», в Агдаше — «Айва».

Фестивали, организуемые на основе принципа государственно-частного партнёрства, проходят при активном участии подведомственных структур Министерства сельского хозяйства, других государственных учреждений, предпринимателей, банков и кредитных организаций, сетей супермаркетов, а также таких структур, как ОАО «Аграрные закупки и снабжение». Это способствует установлению связей между фермерами и поставщиками, внедрению новых технологий, расширению возможностей сбыта продукции и, в целом, ускоряет развитие аграрного сектора.

В рамках фестивалей сельскохозяйственной продукции будут организованы информационные сессии по приоритетным направлениям аграрного сектора, а также обучающие мероприятия, в том числе на тему «Долговременное хранение фруктово-овощной продукции и применение холодовой цепи».

3 июля в Шамкире, в рамках фестиваля «Овощи», наряду с выставочной частью, для посетителей фестиваля планируется проведение пикника при поддержке владельцев теплиц и фермерских хозяйств. Для жителей города и гостей мероприятия будут организованы специальные зоны отдыха, где будет популяризироваться культура пикника, а все используемые продукты питания будут исключительно местного происхождения — предоставленные фермерами данного региона.

Фестивали призваны не только способствовать выходу фермерской продукции на рынок и получению дохода от её реализации, но и создать праздничную атмосферу, чтобы фермеры могли отметить результаты своего труда. В рамках мероприятий также проходят выступления местных артистов, презентации фольклорных традиций, характерных для региона, а также демонстрация проделанной в течение года работы в соответствующих районах. Отдых фермеров и их приобщение к культурной жизни являются ещё одним важным аспектом фестиваля.

Эти фестивали имеют важное значение с точки зрения признания труда работников сельского хозяйства, повышения их благосостояния и расширения возможностей сбыта продукции.

Министерство сельского хозяйства и поддерживающие структуры определили расширение географии Фестивалей продукции и их устойчивое развитие в качестве приоритетного направления, отмечая, что данная инициатива продолжит вносить вклад в социально-экономическое благосостояние местных фермеров, производителей и населения регионов.