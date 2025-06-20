Арагчи: Пока продолжаются атаки Израиля, мы не будем вести переговоры

Иран готов продолжить консультации с Великобританией, Германией, Францией и другими странами Европы, а также рассматривает возможность провести еще одну встречу в формате «евротройки» в ближайшем будущем.

Как передает IRNA, об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи по итогам переговоров в Женеве.

«Мы поддерживаем продолжение консультаций с «евротройкой» и другими странами Европейского союза, а также готовы провести еще одну встречу в ближайшем будущем», - приводит его слова иранское государственное агентство.

При этом Арагчи подчеркнул, что Иран продолжит реализовывать свое законное право на самооборону и не будет вести переговоры «ни с одной из сторон», пока продолжаются израильские атаки.

Он добавил, что Иран продолжит реализовывать свое право на самооборону.