Армия Израиля заявила о поражении трех ракетных установок в Иране

Израильские военные поразили три ракетные установки на территории Ирана, а также командира, который готовил запуск ракет.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по трем ракетным установкам, которые были готовы к запуску ракет из Ирана в сторону территории Израиля, а также по командиру, который управлял ракетным пуском», - говорится в заявлении, передает ТАСС.

Ранее израильские военные проинформировали о нанесении серии авиаударов по центру Тегерана, в результате которых были поражены десятки военных, промышленных и исследовательских объектов. Заместитель губернатора иранской провинции Гилян Али Багери в свою очередь сообщил, что минувшей ночью Израиль нанес удары по окрестностям города Решт, расположенного на побережье Каспийского моря.