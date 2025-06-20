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WP: Катар получил предупреждение от Ирана

First News Media11:39 - Сегодня
WP: Катар получил предупреждение от Ирана

Власти Катара получили на этой неделе предупреждение от Ирана о том, что в случае начала США операции против Тегерана, последний может нанести удары по американским базам в Персидском заливе, одна из наиболее крупных из них находится рядом с Дохой.

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских дипломатов.

На территории Катара располагается самая крупная авиабаза ВВС США в регионе - Аль-Удейд. Это передовой командный пункт Центрального командования ВС США (CENTCOM), где размещается до 10 тыс. американских военнослужащих.

Целями иранских ударов, в случае, если США решат присоединиться к израильской операции против Тегерана, могут стать и другие базы США по всему Ближнему Востоку, а также дипломатические представительства Вашингтона в государствах региона, отмечает WP. В том числе, угроза может исходить от радикальных исламистских вооруженных формирований, поддерживающих Иран.

Пентагон в ответ на запрос WP о мерах по предотвращению возможных ударов Ирана отослал к заявлению министра обороны США Пита Хегсета, в котором тот без подробностей указал на «развертывание дополнительных ресурсов» на Ближнем Востоке.

Источник: ТАСС

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