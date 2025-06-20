Советник Хаменеи серьезно пострадал при израильской атаке на его квартиру
Советник верховного лидера Али Шамхани заявил, что жив, но получил серьезные травмы, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.
По ее данным, он получил серьезные ранения в результате атаки Израиля на его квартиру утром 13 июня, был доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии.
«Он направил послание в адрес верховного лидера Ирана, в котором сказал, что жив и готов пожертвовать своей жизнью», - сообщило государственное телевидение Ирана.
Источник: РИА Новости
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