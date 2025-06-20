 Цена конфликта: Израиль тратит сотни миллионов в день на войну с Ираном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Цена конфликта: Израиль тратит сотни миллионов в день на войну с Ираном

First News Media11:56 - Сегодня
Цена конфликта: Израиль тратит сотни миллионов в день на войну с Ираном

Израиль тратит сотни миллионов долларов в день на военные действия на территории Ирана, на один месяц войны в Иране может уйти примерно 12 миллиардов долларов, отмечает газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Как отмечает издание со ссылкой на неназванных экспертов, стоимость средств перехвата ракет может достичь до 200 миллионов долларов в день. Также восстановление страны после ударов Ирана может составить по меньшей мере 400 миллионов долларов. Газета отмечает, что такие траты могут ухудшить возможность Израиля вести долгую войну с Ираном.

Как рассказал газете эксперт израильского института исследования национальной безопасности Йегошуа Калински, каждый случай активации израильской системы ПВО «Праща Давида» стоит примерно 700 миллионов долларов. Использование другой системы ПВО «Стрела 3» составляет около четырех миллионов за перехват одной ракеты.

Калински добавил газете, что еще одной статьей расходов армии Израиля является содержание и использование истребителей F-35. Так стоимость одного часа полета составляет примерно десять тысяч долларов.

«Война с Ираном, которая продлится один месяц, будет стоить около 12 миллиардов долларов», - отмечает газета со ссылкой на подсчеты израильского университета Райхмана.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля-земля».

Источник: РИА Новости

Поделиться:
184

Актуально

Повестка Президента

Сила братства: «Азербайджанский квартал» в Турции как символ нерушимого единства

Общество

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Политика

Австралия поблагодарила Азербайджан

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли ...

В мире

Песков напомнил Армении о выгодах членства в ЕАЭС

В Кремле внимательно следят за ситуацией с арестом Карапетяна

Пезешкиан: Ирано-израильский конфликт должен быть остановлен без каких-либо условий

Пашинян прибыл с рабочим визитом в Турцию - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Официальный Тегеран предупредил Великобританию, США и Францию

Премьер Израиля пригрозил атаками по «каждой цели» в Тегеране

Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Ирана

В провинции Восточный Азербайджан вследствие ударов Израиля погибли 18 человек

Последние новости

Мошенники похитили с карт азербайджанцев более 5000 манатов

Сегодня, 13:54

Ильхам Алиев утвердил Меморандум между Азербайджаном и Кувейтом о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

Сегодня, 13:51

В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялось открытие выставки «Волшебный мир Зейнаб» - ФОТО

Сегодня, 13:47

С Тофигом Мусаевым произошла непредвиденная ситуация на взвешивании UFC Fight Night Baku - ФОТО

Сегодня, 13:41

Президент Азербайджана утвердил два документа с Китаем

Сегодня, 13:38

Песков напомнил Армении о выгодах членства в ЕАЭС

Сегодня, 13:31

Жара, открытые двери и риск: Столичный автобус вызывает возмущение пассажиров

Сегодня, 13:27

В Кремле внимательно следят за ситуацией с арестом Карапетяна

Сегодня, 13:26

В двух крупных городах Азербайджана обнаружены оружие и боеприпасы

Сегодня, 13:24

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:20

Пезешкиан: Ирано-израильский конфликт должен быть остановлен без каких-либо условий

Сегодня, 13:00

Пашинян прибыл с рабочим визитом в Турцию - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:55

Пакистан эвакуировал сотрудников своего посольства из Ирана через Азербайджан

Сегодня, 12:52

Хабиб Нурмагомедов в Баку – ФОТО

Сегодня, 12:51

В Баку пешеход погиб, переходя десятиполосную трассу в неположенном месте – ВИДЕО

Сегодня, 12:38

Иреван не считает, что процесс делимитации границы с Азербайджаном застопорился

Сегодня, 12:28

Снесенный бассейн просуществовал на крыше жилого дома 23 года – ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Конституционный закон изменит порядок выборов в Верховный Меджлис Нахчывана

Сегодня, 12:25

Сила братства: «Азербайджанский квартал» в Турции как символ нерушимого единства

Сегодня, 12:21

В Баку продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана

Сегодня, 11:58
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00