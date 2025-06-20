Пашинян прибыл с рабочим визитом в Турцию - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что в международном аэропорту Стамбула армянского премьера встретила замминистра иностранных дел Турции Беррис Экинджи.

В рамках визита планируется встреча Пашиняна с представителями местной армянской общины.

Вечером состоятся переговоры лидеров Армении и Турции.

12:04

Делегация Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном отправилась с первым рабочим визитом в Турцию.

Это – первый рабочий визит Пашиняна в Турцию. В состав его делегации включены 13 человек. В частности, премьера сопровождают министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, замглавы МИД Ваан Костанян, вице-спикер парламента, спецпредставитель по нормализации отношений между Ереваном и Анкарой Рубен Рубинян.

Отметим, что 20 июня в Стамбуле запланирована встреча Пашиняна с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее армянские СМИ писали, что лидеры двух стран планируют обсудить условия для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Источник: Sputnik Армения