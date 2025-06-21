Арагчи: Иран готов провести переговоры по ядерному спору

Иран «абсолютно готов» к урегулированию ядерного спора путем переговоров, как в 2015 году, для возобновления дипломатии необходимо прекращение агрессии, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Дипломатия работала в прошлом и может работать в будущем. Но агрессия должна прекратиться, чтобы мы могли вернуться к дипломатии», - приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства турецкое госагентство Anadolu.

«Мы абсолютно готовы к урегулированию путем переговоров, как в 2015 году»,- сказал Арагчи.