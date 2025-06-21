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В Минске объяснили, почему освободили Тихановского - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:55 - 21 / 06 / 2025
В Минске объяснили, почему освободили Тихановского - ОБНОВЛЕНО

Решение об освобождении мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергея было принято президентом республики Александром Лукашенко исключительно из гуманных соображений.

Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Да, президентом принято решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента Соединенных Штатов Америки. В основном это иностранцы: два гражданина Японии, три гражданина Польши, два - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи", - сказала она.

18:10

Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, ранее приговоренного на 18 лет лишения свободы, освободили.

Об этом соообщает белорусское издание «Наша Нива».

Сообщается, что Тихановского встретила его жена и оппозиционный политик Светлана Тихановская. По данным издания, освобождение стало возможным благодаря визиту специального посланника президента США Дональда Трампа в Беларусь.

Ранее стало известно, что президент Александр Лукашенко встретился с Келлогом во Дворце Независимости в Минске. Таким образом Келлог стал самым высокопоставленным чиновником из США, посетившим Беларусь за последние годы.

Источник: Лента.ру

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