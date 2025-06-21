В Азербайджане наступило лето

Сегодня в Азербайджане в 06:42:11 по местному времени наступило лето.

В это время ось вращения Земли образует наименьший угол с направлением падения солнечных лучей.

В результате Солнце достигло самой высокой точки на небосклоне за весь год. В Баку Солнце сегодня в полдень поднимется на высоту 73,1° над горизонтом — это его максимальное положение.

21 июня наступает самый длинный день (продолжительность дня 15 часов 3 минуты 24 секунды) и самая короткая ночь (продолжительность ночи 8 часов 56 минут 36 секунд).

Продолжительность летнего сезона составит 93 дня 15 часов 52 минуты 11 секунд.