Президент Ирана заявил о готовности к диалогу по атому

Иран готов вести диалог для подтверждения мирного характера своей ядерной программы, но не намерен полностью отказываться от нее.

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия в области мирного атома. С одной стороны, мы не согласимся на полное сворачивание ядерной программы, а с другой стороны, наш ответ на продолжающуюся агрессию со стороны сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) будет более сокрушительным и решительным", - приводит слова иранского президента его администрация.