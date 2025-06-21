Трамп назвал Ирану максимальный срок для ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставляет Ирану максимум две недели для попытки разрешить кризис вокруг его ядерной программы с помощью дипломатии.

Трамп сделал это заявление в беседе с журналистами в Нью-Джерси.

«Мы даем им время. Посмотрим, как пройдет этот период. Но я бы сказал, что это может быть максимум две недели», — отметил глава Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт, выступая 19 июня на брифинге, зачитала письменное заявление Трампа, в котором подчеркивается, что администрация США видит шанс на установление дипломатических отношений с Тегераном по вопросу его ядерной программы.

При этом было уточнено, что по итогам двухнедельного периода будет принято решение о возможности нанесения военного удара по Ирану.